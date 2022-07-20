Bosnalı Sırp lider Dodik, Ağlama Duvarı'nda bağımsızlık için dua etti - Son Dakika
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Bosnalı Sırp lider Dodik, Ağlama Duvarı'nda bağımsızlık için dua etti

20.07.2022 21:08
Bosnalı Sırp lider Dodik, Ağlama Duvarı'nda bağımsızlık için dua etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, İsrail'deki Ağlama Duvarı (Burak Duvarı) ziyaretinde Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için dua etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, İsrail'deki Ağlama Duvarı (Burak Duvarı) ziyaretinde Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için dua etti.

İsrail temasları kapsamında Ağlama Duvarı Başhahamı ile de bir araya gelen Dodik, duvarın taş blokları arasına bir not koydu.

Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yahudi halkının özgürlüğü ve devleti için verdiği sonsuz mücadelenin sembolü olan bu kutsal mekanı ziyaret etmek özel bir duygu. Devlet olmadan özgürlüğün olmayacağını bize öğreten büyük bir tanıklık. Biz Sırplar da eşit derecede acı çeken bir milletiz ve bu nedenle Yahudi halkı ile yakın ve kardeşiz." ifadesine yer verdi.

Sırp lider Dodik ayrıca Ağlama Duvarı'nda ailesi ve değer verdiği insanlar için sağlık ve mutluluk dilediğini ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin bağımsız olması için dua ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosnalı Sırp lider Dodik, Ağlama Duvarı'nda bağımsızlık için dua etti - Son Dakika

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