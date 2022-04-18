Bosnalı Sırp Lider Dodik, "ayrılıkçı" yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bosnalı Sırp Lider Dodik, "ayrılıkçı" yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi

18.04.2022 17:54
Bosnalı Sırp Lider Dodik, "ayrılıkçı" yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, silahlı kuvvetler ve vergilendirme alanında Bosna Hersek Devleti'ne ait yetkilerin, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne geçirilmesine dair kanunun onaylanmasını 6 ay ertelediğini açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, silahlı kuvvetler ve vergilendirme alanında Bosna Hersek Devleti'ne ait yetkilerin, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne geçirilmesine dair kanunun onaylanmasını 6 ay ertelediğini açıkladı.

Dodik, Belgrad'da yayın yapan günlük gazete "Politika"ya verdiği röportajda, tartışmalara neden olan yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlı kuvvetler ve vergilendirme alanında Bosna Hersek Devleti'ne ait yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entite'sine geçirilmesini öngören kanuna yönelik tepkileri hatırlatan Dodik, "Kanunun onaylanmasını 6 ay erteliyoruz. Bütün belgeler hazır olmasına rağmen hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz. Prosedürü askıya aldık ne zaman yola devam edeceğimize biz karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Dodik, "Moskova ile iş birliği yapmakla suçlandığına" ilişkin soruya, "Sadece Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne ve Sırp halkına hizmet ediyorum. Rusya'nın isteği üzere Sırp halkının çıkarlarına aykırı hiçbir şey yapmayacağım." yorumunda bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entitesindeki bütün Almanya ve İngiltere kökenli projeleri askıya alacağının altını çizen Dodik, "Belki de devletin iki entitesi arasında ayrımcılık yaparak bizi bölen onlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nden tepki çeken karar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve AB delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

AB delegasyonunun yanı sıra 5 ülkenin büyükelçiliklerince yapılan ortak açıklamada, Bosna Hersek'teki tüm liderlere kışkırtıcı ve bölücü söylemlere son vermesi çağrısı yapılmıştı.????

YORUMLAR
500
Dusan Vlahovic’den Juventus kariyerine harika başlangıç Dusan Vlahovic’den Juventus kariyerine harika başlangıç Sırbistan, Bosna Hersek'te Sırpların kabul ettiği yasanın askıya alınmasına tepki gösterdi Sırbistan, Bosna Hersek'te Sırpların kabul ettiği yasanın askıya alınmasına tepki gösterdi

Politika, Belgrad, Moskova, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosnalı Sırp Lider Dodik, 'ayrılıkçı' yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi - Son Dakika


Son Dakika
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 18:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bosnalı Sırp Lider Dodik, "ayrılıkçı" yasanın onaylanmasını 6 ay erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement