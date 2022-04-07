Bosnalı Sırp lider Dodik: "EUFOR misyonunun süresinin uzatılmasını onaylamayacağım" - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, ülkede görev yapan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR-Althea) misyonunun görev süresinin uzatılmasını onaylamayacağını söyledi.

Dodik, basın toplantısında, Dayton Barış Anlaşması'nın birçok maddesinin birçok kez çiğnendiğini ama bazı ülkelerin işlerine geldiği için buna meşruiyet sağladıklarını öne sürerek, "BM Genel Sekreteri'ne, BM Genel Kurulu Başkanı'na yazdım ve Dayton Anlaşması için önemli olan bir dizi büyükelçiye mektup gönderdim. Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yazdım ve onları bu kuralların ihlali hakkında bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki Alman askeri güçlerinin sayısının artmasının hoş karşılanmadığını belirten Dodik, "1941'de Hırvat Ustaşa Birliklerinin bu bölgede bir milyon insanı öldürmelerine yardım eden Almanya, şimdi silahlı kuvvetlerini buraya getireceğini ilan ediyor. Silahlı kuvvetlerine burada ihtiyaç yok, hoş karşılanmıyorlar ve Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyinin kararı olmadan buraya gelemezler." diye konuştu.

Dodik, geçtiğimiz yıl EUFOR Misyonunun Bosna Hersek'te devam etmesine onay vererek yanlış yaptığını ve bu sene onay vermeyeceğini kaydederek "Var olan güven, bizi korkutma ve disipline etme çabaları sonucu ortadan kalktı. EUFOR Komutanı ve NATO Karargah Komutanı Bosna Hersek'te güvenlik tehdidi olmadığını düşünüyorlar." dedi.

EUFOR askerlerinin okullara, televizyona yakın bölgelere gidip trafiği neden engellediklerini anlayamadığını belirten Dodik, "İnsanlar tedirgin. Bunlar barış gücünün misyonuna ters düşen hareketler." ifadelerini kullandı.