Bosnalı Sırplar, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde protesto düzenledi - Son Dakika

Sırp Cumhuriyeti Gaziler Derneği (BORS), Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde, Sırp Cumhuriyeti kurumlarına destek gösterisi düzenledi.

Katılımcı sayısının 16 bin olarak açıklandığı protestoya, Sırp Cumhuriyeti'nin muhalif partileri tepki gösterdi.

Muhalifler tarafından yapılan açılamada, katılımcı sayısının bin civarı olduğu belirtildi.

Düzenlenen protestoya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti Entitesi yetkilileri de katıldı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'ne tehdit

Protesto, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schimidt'in, "Bonn Yetkileri" kapsamında yetkisini kullanarak devlete ait taşınmazların, entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasanın askıya alınmasından sonra düzenlenmesi dikkat çekti.

Eylemcilerden bazıları, "Schmidt'im, bizimle uğraşma, güçlü genç seni öldürür." şeklinde şarkı söyledi.

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in fotoğrafının bulunduğu pankart, uyarılar üzerine kaldırıldı.

"Gösteride nefret söylemi olmadı"

Gösteride, "nefret" söyleminin olmadığını ifade eden Dodik, "Bu durumdan mutlu ve gururluyum. Sırp Cumhuriyeti'nin her köşesinden katılım oldu. Salgın bizi ayıramadı. Bu protesto, halktan net bir mesaj; Sırp Cumhuriyeti'nin mülkü ona ait ve öyle kalacak." dedi.

Gösteride EUFOR da bulundu

Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) Sözcüsü, protesto öncesi yaptığı açıklamada, protestonun, üniformalı EUFOR askerlerince izlenileceğini, ancak güvenlik ve olası müdahalelerin ana sorumluluğunun yerel makamlara ve polis güçlerine ait olduğunu belirtti.

Bosna Hersekli siyasilerden protestoya tepki

Başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve ülkenin Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic olmak üzere birçok siyasi, protestoya ve Yüksek Temsilci Christian Schimidt hakkında söylenen şarkılara tepki gösterdi.

Dzaferovic, söylenen şarkının ölüm tehdidi içerdiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ve eylemi şiddetle kınadığını dile getirdi.