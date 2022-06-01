Bosnalı Sırpların tatil tercihi Türkiye - Son Dakika
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Bosnalı Sırpların tatil tercihi Türkiye

01.06.2022 18:48
Bosnalı Sırpların tatil tercihi Türkiye

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan Sırplar yaz tatili için Türkiye'yi tercih ediyor.

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan Sırplar yaz tatili için Türkiye'yi tercih ediyor.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayanların yaz tatili için tercih ettiği destinasyon Türkiye oldu.

Sırp Cumhuriyeti Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Mladen Racic, Nezavisne gazetesine yaptığı açıklamada, entite halkının bu yıl yaz tatili için Türkiye'yi seçtiğini ve Türkiye turlarının neredeyse tamamen dolduğunu söyledi.

Türkiye'deki fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Racic, Bosnalı Sırpların Türkiye'de tatil yapmayı tercih etmesinin iki ülke arasında doğrudan uçuşlar olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Racic, Bosnalı Sırpların Türkiye'den sonraki tercihinin ise Mısır, Karadağ, Hırvatistan, Yunanistan ve İspanya olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Sırp, Güncel, Son Dakika

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