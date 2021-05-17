Bosnalı siyasetçi Ramiz Salkic, Gazze'deki çocuk ve sivil ölümlerine tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic, Gazze'deki çocuk, kadın ve sivil ölümlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Salkic, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Filistinlilerin yıllardır kendi evlerinde ve vatanlarında yaşayamadıklarına işaret eden Salkic, "Kendi hayatları için hakları yok. Abluka altındalar. Son yaşananlar ise tüm bunların doruk noktası." dedi.

Salkic, saldırılarda çocuk, kadın ve masum sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu olanlara hepimiz tepki göstermeliyiz. Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda benzer olayları yaşadığımız için Filistinlileri çok iyi anlıyoruz. Onların maruz kaldığı şiddeti ve saldırıları hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin son 50 yıldır teröre maruz kaldığını ancak tüm dünyanın gözleri kapalı bir şekilde bir halkın yok oluşunu seyrettiğine dikkati çeken Salkic, "Dünya, bu tarz olaylarda kendi çıkarıyla ters düştüğü vakit tepki göstermez." diye konuştu.

Salkic, Sırpların çoğunlukta olduğu RS hükümetinin İsrail'i desteklemesini de değerlendirerek "Bunu Bosnalı Müslümanları provoke etmek ve ilişkileri bozmak için yaptılar. Örneğin bu tarz bir bölünme Filistin'de de var. Dünyanın bir kısmı adaleti bir kısmı ise şiddeti savunuyor." dedi.