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Bosnalı Viking Ragnar Kavurson - Son Dakika

Bosnalı Viking Ragnar Kavurson

02.02.2022 09:45

eve yerleşmiş.

eve yerleşmiş. Bir televizyon dizisi vesilesiyle Viking yaşam tarzına merak salan Pleic artık 'Ragnar Kavurson' olarak tanınıyor. Bosnalı Viking olarak bilinen Ragnar Kavurson'ın Viking merakı onu balta yapma ustalığına kadar götürmüş. Bosnalı Viking, balta saplarını İskandinav motifler kullanarak özenle işliyor. Yaptığı baltalardan hem gelir elde ediyor hem de atış yaparak rahatlıyor. 57 yaşındaki balta ustasının, Ragnar adı efsanevi Viking kahramanından geliyor. Kavurson soyadı ise doğup büyüdüğü köyün Osmanlı döneminden kalma adı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Bosnalı Viking Ragnar Kavurson - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosnalı Viking Ragnar Kavurson - Son Dakika
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