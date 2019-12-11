Bosnalılar

Bosna Hersek'te yaşayanlar, 8 binden fazla masum sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi.

Handke'nin Nobel ile ödüllendirilmesini AA'ya değerlendiren Saraybosna ve Srebrenitsalılar, uluslararası mahkemelerin "soykırım" olarak kabul ettiği Srebrenitsa'da yaşananları inkar eden birinin bu ödülü almasını "felaket", "ikiyüzlülük" ve "rezillik" olarak nitelendirdi.

Saraybosnalı Hamid Custovic, Handke'ye ödül verilmesinin basit bir ikiyüzlülük örneği olduğunu belirterek, "Bu rezillik, aklanması mümkün olmayan bir medeniyet felaketidir." dedi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin boykot kararına da değinen Custovic, "Dünyanın tüm iyi niyetli insanları bu kararı kınayacaktır. Faşizmin dünyanın bütün toplumlarında yeniden baş gösterdiğini görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin bazı kesimler dışında tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Mirsad ise "Nobel ödülünün anlamını yitirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülün Handke'ye verilmesini sert bir dille eleştirdiğini anımsatan Mirsad, "Bu biz Boşnakların beklediği bir tepkiydi. Erdoğan bu hareketiyle bir kez daha Bosna Hersek'in dostu olduğunu kanıtladı." dedi.

Saraybosnalı Edin Spahic ise ödülün Handke'ye verilmesini "rezillik" olarak nitelendirerek, İsveç Kraliyet Akademisinin karara karşı çıkanların sözlerine kulak asmamakla hata ettiğini söyledi.

Kraliyet ailesinin de bir anlamda soykırımı inkar edenlerin tarafını seçtiğini belirten Spahic, "Bu ödülün, Nobel adına kalıcı etkileri olacağı kanaatindeyim. İsveçli Christina Doctare'nin Nobel madalyasını iade etmesi de en güzel tepkilerden biriydi." dedi.

Saraybosnalı Edin Lepenica ise "Bu kararı alan Avrupa, bizim 1992'de yardım eli uzatmasını beklediğimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.

Toplama kampı mağduru Taib Cosic de birçok kez Srebrenitsa'yı ziyaret ettiğini aktararak, "Oradaki soykırımı inkar eden şahıs, bunu yapmak yerine bir halat alıp kendini asmalı." dedi.

Srebrenitsalılar da karara tepkili

Soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'da yaşayan Bernis Ademovic, Handke'ye ödül verilmesinin kötü bir mesaj ve iğrenç bir adım olduğunu söyledi.

Son ana kadar karardan geri dönüleceği umudunu dile getiren Ademovic, Handke'nin savaş suçlularını desteklemiş ve desteklemeye devam eden biri olduğuna dikkati çekti.

Munir Habibovic de soykırımda orman yolundan kaçarak hayatta kaldığını belirterek, Handke'ye ödül verilmesiyle kaybedenin soykırım kurbanları değil, Nobel ödülleri olduğunu vurguladı.

Nobel ödüllerinin gözden düştüğü değerlendirmesinde bulunan Habibovic, "Soykırım kurbanları, üzerlerine tükürülmesine alıştı. Bu aslında Avrupa'nın bize bakışını da gösteriyor." dedi.

Mirnes Zahirovic de "Bu ödülün verilmesi, demokratik Batı'nın ve İsveç Kraliyet Akademisinin ikiyüzlülüğünün kanıtı." ifadelerini kullandı.