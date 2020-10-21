Bosphorus Film Lab bu yıl sinema sektörünün güncel sorunlarını masaya yatıracak - Son Dakika

Bosphorus Film Lab bu yıl sinema sektörünün güncel sorunlarını masaya yatıracak

21.10.2020 14:37
Bosphorus Film Lab bu yıl sinema sektörünün güncel sorunlarını masaya yatıracak, System.String[]

"8. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab etkinlikleri, endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde meraklılarıyla buluşturacak.

"8. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab etkinlikleri, endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde meraklılarıyla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle bu yıl 23-30 Ekim'de düzenlenecek festivalin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab", 24-29 Ekim arasında sinema sektörünün buluşma noktası olacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılarla buluşacağı programda, film gösterimlerinin yanı sıra paneller, sunumlar, söyleşiler ve Instagram canlı yayın sohbetleri, festival katılımcılarının ilgisine sunulacak.

Endüstriye ait güncel konullar panellerde ele alınacak

Bosphorus Film Lab bünyesinde 24 Ekim'de yapımcı Müge Özen'in moderatörlüğünü üstlendiği, Bir Film ve Başka Sinema Genel Müdürü Ersan Çongar, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve TME Film Finans ve Dağıtım Direktörü Orhan Taşdemir'in konuk olacağı "Yapımdan Dağıtıma Film" paneli gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen'in yönetimini üstleneceği, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek panelde de yapımcı Yamaç Okur, BluTV Dramalar Müdürü Sarp Kalfaoğlu, OGM Üst Yöneticisi (CEO) ve yapımcı Onur Güvenatam ile TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz'un katılımıyla "TV ve Dijitalde İçeriğin Döngüsü" ele alınacak.

Değişen izleme alışkanlıkları ve yeni mecraların yaratılan içerikler ve yaratıcılar üzerindeki etkisinin konuşulacağı panelde, TV ve dijital dizi içeriklerinin yapımındaki farklılıklar, bu farklılıkların yaratıcılar üzerindeki etkileri, mecraların proje ararken dikkat ettikleri ve hedefleri konuşulacak.

Bosphorus Film Lab kapsamındaki Instagram canlı yayın sohbetlerinde ise 24 Ekim'de oyuncu Metin Akdülger, 25 Ekim'de yapımcı Zeynep Atakan, 26 Ekim'de kurgucu Ayris Alptekin ve 27 Ekim'de senarist ve yönetmen Gizem Kızıl, Bosphorus Film Lab Direktörü İpek Tugay'ın sorularını yanıtlayacak.

Bosphorus Film Lab festival söyleşileri ile etkileşimi artırmayı hedefliyor

Bosphorus Film Lab ayrıca bağımsız sinemada izleyici kitlesi oluşturma ve üretim sürecinde yeni perspektiflerin keşfi açısından ele alınacak iki panele de ev sahipliği yapacak.

Bu paneller bünyesinde 26 Ekim'de film pazarlama stratejisti Joanna Solecka'nın "Filmler İçin İzleyici Kitlesi Yaratmak: Dijital Ortama Geçiş" başlıklı sunumu ile 27 Ekim'de Less Is More Platformunun yönetici ortak ve artistik direktörü Antoine Le Boss, bağımsız film projeleri için yazı aşamasındaki kısıtlamaları itici güç olarak kullanmayı öğretmeyi hedef alan "Film Projeleri İçin Yeni Bir Perspektif" başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde aynı zamanda 26 Ekim'de gerçekleştirilecek "Jürileri Tanıyalım" etkinliğinde hem yabancı pitching jürisi hem de work in progress jürisi dinleyiciyle buluşacak.

Pitching jürisinde olan Sorfond Proje Yöneticisi Per Eirik Gilsvik ile Tribeca Film Festivali ve Les Arcs Film Festivali Artistik Direktörü Frederic Boyer'in ardından Work in Progress'in yabancı jüri üyeleri olan Cottbus Film Festivali Program Direktörü ve Berlinale Forum Danışmanı Bernd Buder ile Cannes Film Festivali Director's Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi Anne Delseth'in yer aldığı "Work in Progress" jürisi kendilerini tanıtma ve dinleyicilerin sorularını yanıtlama fırsatı bulacak.

Söyleşilerin bir diğeri ise 27 Ekim'de Berlinale Talents iş birliği ile gerçekleştirilecek. Berlinale Talents Program Direktörü Florian Weghorn, daha önce Berlinale Talents programına seçilen ve projesini sunma fırsatı elde eden yapımcı Sinem Altındağ ile Türkiye'deki yeteneklerden ve lokal yeteneklerin evrensel sinema ağında yer edinirken geçtikleri süreçlerden bahsedecekler.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bosphorus Film Lab bu yıl sinema sektörünün güncel sorunlarını masaya yatıracak - Son Dakika

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