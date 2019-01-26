Son Dakika Haberleri: Bosphorus Nefesli Beşlisi Tekirdağ'da Konser Verdi

Bosphorus Nefesli Beşlisi Tekirdağ'da Konser Verdi

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Bosphorus Nefesli Beşlisi Tekirdağ'da Konser Verdi, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Bosphorus Nefesli Beşlisi sahne aldı.

Grup, Jacques Ibert, Malcolm Arnold ve Paul Taffanel'in eserlerini icra etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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