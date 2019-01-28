Bosphorus Nefesli Beşlisi Unutulmaz Anlar Yaşattı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da eşi Belgin Eşkinat ile birlikte yakından takip ettiği gecede klarnette Bülent Evcil ve Ferhat Göksel, obuada Sezai Kocabıyık, kornoda Cem Akçora ve fagotta Cavit Karakoç geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Kendi dalında Türkiye'nin önemli sanatçılarını barındıran Bosphorus Nefesli Beşlisi, Jacques İbert – Trois pieces breves (Allegro – Andante – Assez lent-allegro scherzsndo), Malcolm Arnold – Three Shanties (Allegro con brio – Allegretto semplice – Allegro vivace), Paul Taffanel- Wind quintet in sol minör (Allegro con moto – andante – vivace) eserlerini Süleymanpaşalı müzikseverler için seslendirdi.

FESTİVAL HANGİ TOPLULUKLARLA DEVAM EDECEK?

Festival boyunca gerçekleştirilecek tüm konserlerin 20.00'de başlayacağı, Kampüs girişinden Rektörlük binasına konser öncesi ring hizmeti verileceği belirtildi.