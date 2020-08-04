'Bosphorus Trio' Türk bestecileri dünyaya taşıyor - Son Dakika

'Bosphorus Trio' Türk bestecileri dünyaya taşıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Borusan Viyolonsel Grubu Üyesi Çellist Çağlayan Çetin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Piyanist Özgür Ünaldı, bundan 4 yıl önce Bosphorus Trio...

'Bosphorus Trio' Türk bestecileri dünyaya taşıyor, System.String[]

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Borusan Viyolonsel Grubu Üyesi Çellist Çağlayan Çetin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Piyanist Özgür Ünaldı, bundan 4 yıl önce Bosphorus Trio isimli piyano üçlüsünü kurdu.

Keman, viyolonsel ve piyanodan oluşan grup, Türkiye'yi ve müzik kültürünü gerek yurt içi gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek amacıyla, pek çok konserin yanı sıra tamamı Türk eserlerinden oluşan ilk albümün kaydını yaptı.

Grup üyeleri Günöz, Çetin ve Ünaldı,  çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Piyanist Özgür Ünaldı, her konservatuvar mezunu müzisyenin bir şekilde meslektaşları ile oda müziği yaptığını, fakat ismi belli olan kalıcı bir grup kurmanın ve onu devam ettirmenin herkesin başardığı bir şey olmadığını dile getirdi.

Viyolonsel sanatçısı Çağlayan Çetin'in bundan dört yıl önce trio kurma teklifiyle kendisine geldiğini ve piyanist olarak grupta yer aldığını belirten Ünaldı, "Bölünmemek grup kurarken çok önemli. Enerjimizi bölmemiş olduk. Böylece tarihi bir kayıt ortaya çıkarmış olduk. Türkiye'de kalıcı bir klasik müzik üçlü grubu yani trio yok. Dünyada ismi olan trioların sayısı da bellidir." dedi.

Eserin ortaya çıkmasında Muzaffer Kurtcan ve Emek Yağ firmasına teşekkürlerini sunan Ünaldı, klasik müzikte kayıt yapabilmek için uzun süre prova yapılabilmesi gerektiğini, 1 yıldan uzun süre projeleri için çalıştıklarını ifade etti.

"Birinci önceliğimiz kendi kültürümüze sahip çıkmak"

Keman sanatçısı Özgecan Günöz de "Birinci önceliğimiz kendi kültürümüze sahip çıkmak. Türk bestecilerimize sahip çıkmak istiyoruz. Her konserimizde bir Türk bestecinin eserine yer veriyoruz. İlk albüm çalışmamızı Türk bestecilerine adadık." diye konuştu.

Günöz, tüm Türk eserleri diye bir seri yapmak istediklerini, şu ana kadar kaydettikleri eserlerin bütün Türk bestecilerinin piyanolu triolarını kapsamadığını anımsatarak, şunları söyledi:  "Birinci kaydımıza en eskiden başlamayı düşündük. Yani Ferit Tüzün, Ferit Alnar ve İlhan Baran bizim konserlerimizde sıkça seslendirdiğimiz eserler. Bu yüzden önceliği bu bestecilere vermek istedik. Oğuzhan Balcı ise günümüzün yaşayan çok değerli bestecilerinden. Belki üslup olarak diğer üçüne yakın bulduğumuz için yakışacağını düşündük. Oğuzhan Balcı'nın yeni eser olduğu için ilk kaydı ama Ferit Tüzün'ün de ilk kaydı olmuş oldu. Bu eser yazıldıktan sonra Türkiye'de bir kere Ankara'da seslendirilmiş. Biz bu eserin notalarını bularak, yıllar sonra ortaya çıkaran ve seslendirilişini İstanbul'da yapan bir grubuz. Dolayısıyla ilk kaydı yapan biziz. İyi bir arşiv oldu."

"Kronolojik bir sıra ile çalışma yapıyoruz"

Çağlayan Çetin ise grubun, kurulduğu günde uyumu yakaladığına işaret ederek, pek çok müzisyenin grup kurduğunu ama kısa sürede dağıldığını hatırlattı.

Çetin, "İdealimizi gerçekleştirmek için bu grubu kurduk. Çok sayıda konser verdik. Yılda ortalama 10 konser veriyoruz. Bu konserler, sezon içinde verilecek iyi bir sayı. Çünkü konser salonlarının sayısı da Türkiye'de oldukça az." ifadelerini kullandı.

Yapmak istedikleri çok çalışma olduğunu ve bütün konserlerine muhakkak 20. yüzyılda yazılmış bir eser koymayı tercih ettiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Konserlerde de bir sonraki albümde de sadece yeni eserleri tercih etmeyeceğiz sadece. Bir klasik dönem ve romantik dönemden eserler tercih ediyoruz. Kronolojik bir sıra ile çalışma yapıyoruz. Sonraki albümlerde yaşayan bestecilere daha çok yer vereceğiz. Konser planlarımızı da albüm çalışmalarına göre yapıyoruz."

Türk bestecilerinin trioları tek albümde

Kadıköy Belediyesinin bu yıl piyanolu trio için 12 Ekim'de düzenleyeceği beste yarışmasının finalinde Süreyya Operası'nda sahneye çıkacak olan Bosphorus Trio, kazanan bestelerin seslendirmesini yapacak ve sezonun ilk konserini verecek.

Piyanolu trio için yazılmış Türk eserlerinin bir kısmının tek albümde toplandığı çalışmada Ferit Alnar ve Ferit Tüzün'ün trioları ile İlhan Baran'ın Dönüşümler isimli triosu ve Oğuzhan Balcı'nın bu albüm için özel olarak bestelediği Trio no: 1 isimli eseri yer alıyor.

Dünyanın önde gelen klasik müzik firmalarından Naxos tarafından sahiplenilen kayıt, tüm dünyada 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Eser firmanın internet sitesinden de çevrim içi olarak sunulacak.

Maltepe Üniversitesi, Çağlayan Çetin, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:58

Son Dakika Magazin 'Bosphorus Trio' Türk bestecileri dünyaya taşıyor - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti         
12:50
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada         
10:01
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu         
09:49
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı         
06:52
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı         
03:01
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 21:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bosphorus Trio' Türk bestecileri dünyaya taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei