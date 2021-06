BOSS4 Gayrimenkul, butik projesi Alya Bella yatırımcılarla buluşturuyor - Son Dakika

BOSS4 Gayrimenkul, yılın butik villa projesi Alya Bella'yı satışa sundu.

BOSS4 Gayrimenkul açıklamasına göre, Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnan'lı El Khatib Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul, butik projesi Alya Bella yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Beylikdüzü'nün Gürpınar bölgesinde yer alan Alya Bella, sahip olduğu 4 bin 603 metrekarelik geniş peyzaj alanı, her villaya özel bahçe sunuyor. BOSS4 Gayrimenkul İnşaat'ın imzasını taşıyan proje, şirketin bu yılki butik projesi olarak satışa sunuldu. 6 bin 411 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen proje, 7+2 konut tipinde, büyüklükleri 469 ile 500 metrekare arasında değişen 12 lüks tripleks villadan oluşuyor. Her villanın kendine özel 250 ile 350 metrekare arasında değişen bahçesi bulunuyor. Projenin her detayında işlenen özel tasarımlar, konutta yeni trendlerin belirleyicisi bir rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak, bu yılın butik projesi olarak geliştirdikleri Alya Bella ile yatırımcıları, şehrin merkezinde doğayla baş başa kalabilecekleri, lükste sınırları aşan, konforlu yaşam alanları ile buluşturduklarını belirtti.

50 milyon TL'lik bir yatırımla 6 bin 411 metrekarelik alan üzerinde inşa ettikleri 12 lüks tripleks villadan oluşan proje ile bilinen tripleks villa anlayışına üst düzey bir boyut getirdiklerini aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Projemizde yer alan villaların tümünde 250 ile 350 metrekare arasında değişen geniş bahçe yer alıyor. Projemiz, sahip olduğu 4 bin 603 metrekarelik geniş peyzaj alanı, her villaya özel bahçesi, lükste sınırları aşan donanımı ile bölgedeki projelerden ayrışıyor. Bir villadan beklenenin ötesini sunduğumuz projemizde, yatırımcılarımıza lükste sınırları aşan konforlu yaşam alanları sunmayı hedefledik. Tüm üst düzey donanımızla da bu hedefimizi gerçekleştirdik. Projemizi, yatırımcılarımızdan gelen taleple lansmana özel fiyatlarla satışa sunuyoruz. Projemizdeki villaların fiyatları 5,5 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişiyor."

Proje kapsamında her villanın özel havuzu, 100 metrekarelik bodrum katı, bahçeye açılan 40 metrekare salonu, her odaya ait özel banyoları bulunuyor.