Boss4 Gayrimenkul'ün Alya Mercan projesinde inşaat tüm hızıyla sürüyor

Boss4 Gayrimenkul İnşaat tarafından Beylikdüzü'nde inşaatına başlanan Alya Mercan projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Projenin, 18 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor.

Akkuş Group'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 300 milyon liralık 3 yatırımla kapatan şirket, 2021'e hızlı başladı ve Kavaklı'da temelini attığı Alya Mercan'ın inşaat çalışmalarını kısa sürede olgunlaştırdı.

Toplam 5 bin 548 metrekarelik alan üzerinde 4 blokta 4 katlı olarak inşa edilen projenin inşaat çalışmaları ileri seviyeye ulaştı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 5+2 dubleks olmak üzere 84 daireden oluşan projede daire büyüklükleri 97 metrekare ile 326 metrekare arasında değişiyor. Daire fiyatları ise 600 bin liradan başlıyor.

Beylikdüzü'nün merkezinde yer alan konumu ve sahip olduğu yatay mimari konseptiyle bölgeye yeni bir yaşam anlayışı kazandırmaya hazırlanan proje, şehrin kalabalığından uzak ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Dört blokun tümünü birleştiren geniş bir bahçesi bulunan proje, sosyal donatı alanlarıyla doğanın içinde, sosyalleşme ortamı sağlıyor.

Banka, kefil ve faizsiz ödeme imkanları da sunan projede lansmana özel yüzde 50 peşinata, yüzde 0 faizle 24 ay vade avantajı sağlanıyor. Projede peşin ödemede yüzde 10 indirim uygulanıyor. Teslimlerin ise 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

"Bölgeye yeni bir yaşam avantajı kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Boss4 Gayrimenkul İnşaat olarak, her koşulda yatırımcılarına verdikleri sözü tutan bir yaklaşımla, 4 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen yılın sonunda 300 milyon liralık bir yatırımla 3 projeye başladıklarını anımsatan Akkuş, "Bunu yaparken de yatırımcılarımıza 2021'de bu projeleri olgunlaştıracağımıza dair söz verdik. Bu sözümüzü tutmak adına çalışmalarımızı soluksuz sürdürdük. Yatırımımızın ilk meyvesi olan Alya Mercan'ı yatırımcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuş, projeyi "Nefes aldıran rengarenk bir yaşam" sloganıyla yatırımcılara sunduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Geçen yılın son çeyreğinde projelendirdiğimiz Alya Mercan'ın merkezi lokasyonu, sahip olduğu yatay mimari tasarımı, tüm bloklarını birleştiren geniş bahçesi, hemen her dairede bulunan balkon avantajı ile bölgeye yeni bir yaşam avantajı kazandırıyoruz. Sunduğumuz izole ve ferah yaşam anlayışını, aktif bir sosyalleşme imkanı veren sosyal donatılarımızla da destekleyerek yatırımcılarımıza yaşam alanlarından ayrılmak zorunda kalmadan sosyalleşme imkanı sunuyoruz."

"Lansman dönemi başlattık"

Abdülkadir Akkuş, Alya Mercan'da lansman dönemini başlattıklarını belirterek, daire fiyatlarının 600 bin liradan başladığı projede lansmana özel bir ödeme avantajı sunduklarını bildirdi.

Akkuş, "Yatırımcılarımızı, 600 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizdeki yaşama ulaşabilmek için banka yok, kefil yok, faiz yok!' diyerek ailemize davet ediyoruz. Lansmana özel olarak; yüzde 50 peşinata, faizsiz, 24 ay vade avantajı sunuyoruz. Peşin ödemede ise yüzde 10 indirim uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, üst düzey donanımı sayesinde çocuklu aileler ile beyaz yaka çalışanların beklentisini aynı anda karşılayan proje, West İstanbul Marina'ya 5 dakika, Yaşam Vadisi'ne 2 dakika, okullar bölgesine 1 dakika, İDO iskelesine 5 dakika, toplu taşıma alternatiflerine 7 dakika, TEM bağlantı yoluna 5 dakika, E-5 bağlantı yoluna 5 dakika, hastanelere 5 dakika uzaklıkta bulunuyor.

En modern yapım teknikleri kullanılarak tasarlanan proje; içerisinde yer alan fitnesscenter, çocuk oyun alanı sauna, kapalı yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahası gibi sosyal donatı alanlarının yanı sıra, sahip olduğu özel çevre düzenlemesi ve peyzajıyla da ferah yaşam alanı konseptini destekliyor.