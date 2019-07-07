'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti
1 saat önce
Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında yaşamını yitirdi
Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22
'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto
, 88 yaşında hayata veda etti.
Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya müziğinin efsane ismi Gilberto'nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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