Son Dakika Haberleri: 'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti
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'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti

1 saat önce

Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında yaşamını yitirdi

'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti, System.String[]
Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata veda etti.

Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya müziğinin efsane ismi Gilberto'nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:22 
Brezilya, Gilberto, Kültür Sanat
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