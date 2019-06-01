Son Dakika Haberleri: Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu
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Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu

1 saat önce

Adalet Bakanlığınca, boşta olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin listesi açıklandı.

Boşta olan noterliklerin listesi duyuruldu, System.String[]
Adalet Bakanlığınca, boşta olan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterliklerin listesi açıklandı.
Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan listeye göre, ülke genelinde 24 birinci sınıf, 30 ikinci sınıf ve 41 üçüncü sınıf noterlik açıkta bulunuyor. Bu noterliklere atanmak isteyenlerin, bir ay içinde "vatandas.uyap.gov.tr" adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu, elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru kılavuzlarına, "www.higm.adalet.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.
Söz konusu listede noterliklerin 2018 yılı gayrisafi gelirlerine de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:36 Kaynak: AA
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