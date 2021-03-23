Bostan'tan, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası'na ziyaret - Son Dakika

Anamur'da tarımın sağlıklı, başarılı, bereketli gelişmesi için el ele vereceklerini belirten Bostan, tarımı geliştirmek adına ortak proje hazırlayacaklarını ifade etti.

Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Bostan , Anamur- Bozyazı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü

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