Bostan'tan, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası'na ziyaret - Son Dakika

Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Bostan, Anamur- Bozyazı Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş'ten bilgi alan Bostan, üreticilerin sorunları hakkında iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.
Anamur'da tarımın sağlıklı, başarılı, bereketli gelişmesi için el ele vereceklerini belirten Bostan, tarımı geliştirmek adına ortak proje hazırlayacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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