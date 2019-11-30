Son Dakika Haberleri: Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli
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Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli

6 saat önce

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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