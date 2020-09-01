BOSTANCI'DA GENÇ KADINA DARP VE DAYAK...TANIMADIĞI KİŞİLERCE DÖVÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

Müslim SARIYAR/ İSTANBUL'da evine dönmek için taksiye binmek üzereyken, tanımadığı kişilerin kendisini evine bırakma teklifini reddeden genç kadın, önce sözlü tacize ardından ise saldırıya uğradığı ididasıyla şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başladı.

29 Ağustos Cuma günü Bostancı'da arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gitmek için taksiye binmek üzere iken iki erkeğin önce sözlü tacizine uğradığını iddia eden 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı olay sonrasında ise darp edildi.

Şüphelilerin bir an evvel yakalanmasını isteyen Nagehan Bıyıklı'nın emniyette şu ifadeyi verdiği öğrenildi: "Saat 03.00 sıralarında Maltepe'de bulunan bir mekandan çıktım. Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi girişinde bulunan otobüs durağına geldim. Evime gitmek için taksi bekliyordum. Bu sırada durakta 35-40 yaşlarında iki erkek bulunuyordu. İçlerinden biri bana 'Sen biraz bekle beraber gidelim. Ben seni götürürüm' dedi. Ben de 'hayır taksiyle giderim' dedim. Daha sonra bu şahıs elleriyle göğsüme dokunmaya çalıştı. Ben elimle o şahsın elini iterek 'ne yapıyorsun' diye bağırdım ve tepki gösterdim. Daha sonra yoldan geçmekte olan bir ticari taksi geldi. Bu bu taksiye binmek üzereyken bana dokunmak isteyen şahıs birden yüzüme tekme ve yumruk atarak beni darp etmeye başladı. Vücudumun çeşitli yerlerine tekme ve yumruk atarak beni darp etti. Aldığım darbelerden dolayı bayıldım. Çevreden geçenler araya girip ayırdılar. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Durakta iki şahıs vardı. Diğer şahıst da bana vurdu mu hatırlamıyorum. Ben dayak yedikten sonra içerisinde 3 bin TL'ye yakın para, banka kartlarım bulunan cüzdanım, altın kolyem ve parmağımda takılı tek taş pırlanta yüzüğüm de olay yerinde düştü. Bu şahsın alıp almadığını görmedim. Ben bu şahsı daha önce hiç görmedim tanımıyorum. Ancak şahsı görürsem teşhis edebilirim."

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---------------Bıyıklı'nın fotoğrafları