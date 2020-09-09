BOSTANCI'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bostancı'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, çevrede bulunan vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı.

Olay saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı'da meydana geldi. İçinde yolcuları bulunan, 21 B kodlu Ataşehir Kadıköy seferini yapan Adem Yabasun yönetimindeki İETT otobüsünün, Bostancı Köprüsü'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Otobüs şoförü Adem Yabasun, yolcuları tahliye etti. Daha sonra alevler büyüdü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler gelinceye kadar çevrede bulunan vatandaşlar ve Yabasun, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çevrede önlem alan polis ekipleri, Bostancı Köprüsü Ataşehir istikametinde yol trafiğe kapatıldı.

"BİRDEN ARABANIN ALTI ALEVLENMEYE BAŞLADI"

Tahliye edilen yolcular arasında bulunan bir kişi, "Biz Kadıköy'den İçerenköy'e doğru ilerliyorduk. İlk önce arabada bir mazot kokusu oldu. Bostancı Köprüsü'nde durduk. Birden arabanın altı alevlenmeye başladı. Otobüs şoförü hemen bizi indirdi. Sonrasında böyle bir olay yaşandı. Korktuk. Otobüste 5-6 kişi vardı. 2-3 tanesi de yaşlıydı. Zaten şoför de anlamadı ne olduğunu bir anda oldu" dedi.

Otobüs sürücüsü Adem Yabasun da yangınla ilgili, "Yakıt kokusu geldi. Durakta durdum. İndim, aracın motor kısmından yakıt aktığını gördüm . Hemen seri bir şekilde yolcuları indirdim. Arabayı ileriye aldım. Daha sonra araba yanmaya başladı" diye konuştu.

- İstanbul