Son dakika 3. sayfa: Bostancı'da korkutan yangın - Son Dakika

Bostancı'da korkutan yangın

Bostancı'da balık restoranında çıkan yangın paniğe neden oldu

Balık restoranın mutfağında çıkan yangın bacaya sıçradı

İSTANBUL - Bostancı'da bulunan bir balık restoranında yangın meydana geldi, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Restoranda maddi hasar meydana geldi.

Bostancı'da sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan balık restoranında yangın çıktı. Restoranın mutfak kısmında başlayan yangın bacaya sıçradı. Restoranı ve bacayı yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmazken restoranda ve binanın bacasında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.