BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

11.04.2022 10:13

Polis, minibüs kamerasından tespit edip yakaladıHalil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY, Bostancı'da 5 lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerini ve güvenlik sensörlerini çalan iki kişiyi tespit edebilmek için polis, yaklaşık 30 güvenlik kamerasını inceledi.

Polis, minibüs kamerasından tespit edip yakaladı

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY, Bostancı'da 5 lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerini ve güvenlik sensörlerini çalan iki kişiyi tespit edebilmek için polis, yaklaşık 30 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobilin bir minibüsün önünden geçmesi üzerine polis, minibüs kamerasını da inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti ve şüphelileri yakaladı. Çaldıkları 100 bin lira değerindeki 5 amblemi tanesi 500 liradan uyuşturucu kullanmak için sattıklarını itiraf eden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ 5 AMBLEM ÇALINDI

Olay, 28 Şubat 2022 tarihinde Bostancı Mahallesi'ndeki 5 farklı sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Polis ekipleri, 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.

MİNİBÜSÜN ARAÇ KAMERASINDAN PLAKA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin lüks otomobillerin amblemlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin kimliğini tespit edebilmek için yaklaşık 30 iş yeri, bina ve MOBESE kameralarını titizlikle inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kullandığı otomobilin, bir minibüsün önünde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, minibüsün araç kamerasını inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki 'BRF' şeklindeki plakayı tespit eden polisler, yaptığı çapraz sorgulamada şüphelilerin 34 BRF 230 plakalı otomobili kullandığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin suç tarihinde benzinliğe girdiğini de tespit eden polisler, otomobili kullanan şüphelinin Mustafa S. olduğunu ve olay yerinde yaya olarak keşif yapan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi.

SUÇU İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri şüpheliler Mustafa S. ve Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen şüpheliler, emniyet ifadelerinde "Ekonomik olarak kötü günler geçirdiğimiz için beraberce gezip gözümüze kestirdiğimiz araçların amblemini ve güvenlik sensörünü söküyorduk. Bu söktüğümüz araç parçalarını 300-500 lira karşılığında İçerenköy Mahallesi'ndeki bir yedek parçacıya teslim ediyorduk. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Tamamen ekonomik olarak yaşadığım kötü günler ve uyuşturucu kullanmak için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı bu eylemleri gerçekleştirdik. Zaten pişmanlığımın göstergesi olarak samimi itiraflarla bu olayın aydınlatılması için size anlattım" şeklinde beyanda bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "Otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
BOSTANCI'DA LÜKS OTOMOBİLLERİN AMBLEMLERİNİ ÇALAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

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Bostancı, Minibüs, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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