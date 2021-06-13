Bostancı'da devam eden müsilaj temizliği havadan görüntülendi - Son Dakika

Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bostancı'daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.