Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

01.04.2022 03:58

Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu İstanbul Bostancı D100 karayolu Kadıköy istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul Bostancı D100 karayolu Kadıköy istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Araç içindeki iki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D100 karayolu Kadıköy istikameti, Bostancı sapağında meydana geldi. İddia edilen bilgiye göre, 34 BDZ 282 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje takla atmasıyla sonuçlandı. Araç içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkarak kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tedbir amaçlı kazadan yara almadan çıkan kişileri olay yerinde kontrol ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların olmaması adına kaza yerinde tedbirler aldı. Öte yandan kaza yapan sürücünün çelişkili ifadeleri sebebiyle kazan yapan kişinin kim olduğunu anlamak için polis ekipleri olay yerinde tahkikat yaptı. Kaza yapan sürücünün kim olduğunu anlamak için polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla araç otoparka kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri iki kişiyi ifadelerini almak adına karakola götürdü.

Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu
Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu
Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu
Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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