Bostancı: "Her Yerde Cumhur İttifakı'nın Adaylarının Başarılı Olmasını Bekliyoruz"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı , " Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında, eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakı'nın adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz." dedi.Bostancı, Amasya 'da partisinin seçim çalışmalarına katılarak esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde girdiklerini söyledi.2002'den sonra AK Parti iktidarıyla beraber milletin kendi kaderine sahip çıktığını belirten Bostancı, şöyle konuştu:"Karşımızda da Millet ittifakı olarak CHP HDP ve aynı zamanda çeşitli yerlerde güç birliği ettikleri Saadet Partisi mevcut. HDP, biraz mahcup ve çekingen bir şekilde bu ittifaka dahil olmuş gözüküyor. Bunun nedeni de birbirine benzemeyen bir sosyoloji, birbirine benzemeyen ideolojik yaklaşımların bir arada olduğu bir ittifak, o yüzden bunu açıktan deklare etmenin seçmen davranışı bakımından problem doğuracağını düşünerek, açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama herkes neyin ne olduğunu biliyor."Türkiye'nin her yerinde Cumhur İttifakı adaylarının olduğuna işaret eden Bostancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Cumhur İttifakı olarak biz bütün büyük şehirlerde ittifak içerisindeyiz. Bunun dışında Osmaniye ve Rize'de karşılıklı olarak adaylar çekildi. Malum Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir görüşme yaptılar. Bu görüşmede ilke düzeyinde Cumhur İttifakı'nın genişletilmesi, kalan 49 vilayette daha Cumhur İttifakı'nın hayata geçirilmesi istikametinde karar alındı. AK Parti tarafından Mehmet Özhaseki , aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz tarafından çalışma yürütülecek."Bostancı, AK Parti'nin 16 yıl içerisinde birçok hizmet yaptığını ve Cumhur İttifakı olarak millete hizmet yolunda yürüyeceklerini vurgulayarak, "Bir çalışma çerçevesinde hangi parti önde ise hangi partinin durumu iyi ise o vilayet merkezinde onun adayı lehine Cumhur İttifakı'nın diğer ortağının çekildiği bir program uygulanacak. Yaklaşım bu. 19 Şubat'a kadar vaktimiz var, bu çerçevede çeşitli yerlerde aday çekmeler olabilir, buna ilişkin gelişmeleri de takip etmek lazım. Burada şüphesiz AK Parti olarak bizim birinci önceliğimiz, her yerde AK Parti adaylarının kazanmasını temin etmek ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarının, Türkiye'nin her tarafında kazanmasını temin etmek." diye konuştu.Hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak seçimlere girdiklerini dile getiren Bostancı, şunları kaydetti:"Dolayısıyla AK Parti adaylarının kazanması ve peşinen yine güç birliği ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak deklare ettiğimiz ve lehine çekildiğimiz MHP'li arkadaşların kazanması için çalışma yapacağız. Bunun nerelerde olduğunu kamuoyu biliyor. 27 büyükşehirde MHP aday göstermedi. Manisa Mersin ve Adana 'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları var, Cumhur İttifakı'nın adayları olarak biz bu vilayetlerde bu adayları destekleyeceğiz. Diğer 27 büyükşehirde, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti adaylarını destekleyecek. Bunların ilçelerinde de anlaşmalar yapıldı. O çerçevede karşılıklı destekler mevcut, Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında, eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakı'nın adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz."