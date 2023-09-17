Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

Bostancı Köprüsü\'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü
Son Güncelleme: 17.09.2023 18:18

Ataşehir'de Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, ATAŞEHİR'de, Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Bostancı köprüsünden kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü otomobilinden indi. Otomobil sürücüsü aracındaki hasarı ve beton parçalarının düştüğü köprüyü cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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