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Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.
Bostancı, gazetecilerin CHP'nin kapalı oturum yapılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" bilgisini verdi. - ANKARA
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