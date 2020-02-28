Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bostancı: 'Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini... - Son Dakika

Bostancı: "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.

Bostancı:

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.


Bostancı, gazetecilerin CHP'nin kapalı oturum yapılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" bilgisini verdi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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