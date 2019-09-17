Son Dakika Haberleri: Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasıyla ilgili düzenleme olmayacağını açıkladı.

Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak, System.String[]

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasıyla ilgili düzenleme olmayacağını açıkladı.

AK Parti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkanın yaptığı zammı yeni başkan iptal etti AK Partili Nurettin Canikli: FETÖ, taraftarlarına 'Zina edebilirsiniz' talimatı verdi Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]