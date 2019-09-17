Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasıyla ilgili düzenleme olmayacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasıyla ilgili düzenleme olmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:35
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