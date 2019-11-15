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Bostanlı'daki eğik binalar için imar planı hazırlanacak

6 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, depreme dayanıklı olmadığı raporlanınca valiliğin tahliye tebligatıyla mülk sahiplerinin boşaltmaya başladığı, eğik 5 bina için imar revizyonu yapılacak.

Bostanlı'daki eğik binalar için imar planı hazırlanacak, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, depreme dayanıklı olmadığı raporlanınca valiliğin tahliye tebligatıyla mülk sahiplerinin boşaltmaya başladığı, eğik 5 bina için imar revizyonu yapılacak.

Bostanlı'da 40 yıldan fazla süredir eğik duran binaların depreme dayanıklı olmadığının raporlanması üzerine İzmir Valiliği'nce 15 Kasım'da tahliye tebligatı gönderilip, 5 binanın 1 hafta içinde boşaltılması istendi. Sürenin kısa olması nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ve mülk sahiplerinin Vali Erol Ayyıldız ile görüşmesiyle bina analizlerinin yeniden yapılmasına ve bu süreçte binada oturulmamasına karar verildi. Karardan yaklaşık 1 ay sonra 5 binadaki dairelerin çoğu boşaltıldı. Karşıyaka Belediyesi'nce binalarda riskli yapı etüt çalışmalarının sürdürüldüğü, en kısa sürede Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunun gerçekleştirileceği belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmalarına da devam edildiği, bina sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak, ada ya da parsel bazında planlama yapılacağı belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, şunları kaydetti: "Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun."


Karşıyaka, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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