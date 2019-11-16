Bostanlı'daki yatık binalar için dönüşüm çalışması

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesinde gözle görülür biçimde yatık durumda olan apartmanların da bulunduğu yapıların dönüşümü için risk analizi çalışması başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine açıklamasında zemin kaynaklı sorunlar nedeniyle uzun dönemdir yatık durumda olan 5 bina için İzmir Valiliği'nin tahliye kararı verdiğini hatırlatarak müdürlük olarak da binaların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yenilenmesi için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Apartmanların betonlarından numune örnekleri alınarak risk analizi yapıldığını bildiren Albayrak, şu bilgileri verdi:

"İzmir Valiliği ve müdürlüğümüz tarafından 2014 yılından bugüne yapılan çeşitli yazışmalarda yapıların bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikede olduğu, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce hazırlanan tutanakta da 'can ve mal güvenliği açısından binaların tehlike arz ettiği' belirtiliyor.

Bakanlığımız tarafından lisanslandırılmış olan yetkili firmalar vasıtasıyla riskli yapı analiz çalışmalarına başladık. Analizler sonucunda yapıların tapuda riskli bina şerhleri düşülecek daha sonra yıkımıyla ilgili işlemler tarafımızca devam edilecek. Burada oturan vatandaşlara mağdur olmamaları için taşınma süreci ve 18 ay süresince kira yardımı yapacağız."

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi'nin tahliye kararını ilettiği yapılardaki bazı bina sahiplerinin evlerini henüz boşaltmadığı, binaların altında bulunan bazı iş yerlerinin de faaliyeti sürdürdüğü gözlendi.