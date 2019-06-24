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Bostanlı İskelesini müze olarak tasarladılar

1 saat önce

Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, her gün binlerce İzmirlinin kullandığı Bostanlı Feribot İskelesini iskele fonksiyonuna ek olarak, yeniden işlevlendirerek interaktif çağdaş bir müze olarak tasarladı.

Bostanlı İskelesini müze olarak tasarladılar, System.String[]
Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, her gün binlerce İzmirlinin kullandığı Bostanlı Feribot İskelesini iskele fonksiyonuna ek olarak, yeniden işlevlendirerek interaktif çağdaş bir müze olarak tasarladı. Öğrencilerin hayal gücüyle ortaya; çağdaş sanattan kent tarihine, çizgi romandan sinema müzesine kadar çeşitli tasarımlar çıktı.

Yaşar Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencileri, İç Mekan Tasarımı için bitirme projesi dersi kapsamında, Bostanlı Feribot İskelesini, binanın mevcut fonksiyonuna ek olarak interaktif çağdaş bir müze iç mekanı tasarladı. Projenin teması; müzenin, yeni bakış açıları ve çok işlevli kamusal iç mekanlar kapsamında yeniden tanımlanması olarak belirlendi.

Öğrenciler, yaklaşık bin 300 metrekarelik bir iç mekana sahip iskeleyi aynı zamanda müze olarak tasarlayabilmek için dönem boyunca çalıştı. Çalışmanın sonunda, her gün binlerce insanın ulaşım veya farklı amaçlarla kullandığı iskelenin; çağdaş sanattan kent tarihine, çizgi romandan sinema müzesine kadar çeşitli tasarımlar ortaya çıktı. Öğrencilerin müze tasarımlarından oluşan sergi, Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezinde görücüye çıktı. Sektörden uzmanlar, akademisyenler, mimarlık fakültesi öğretim elemanlarından oluşan 60 kişilik bir jüri grubu da projeleri değerlendirdi.

Dersin yürütücüsü Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, müzelerin kenti kent yapan kurumlar olduğunu belirterek "Bostanlı İskelesi, her gün binlerce İzmirlinin ulaşım ya da farklı amaçlarla kullandığı bir yer. Bu gibi yerlerin yalnızca mevcut fonksiyonları olan iskele olarak değil, aynı zamanda kültürel zenginliğimize ve kent kültürüne katkıda bulunabilecek bir müze olarak değerlendirilebileceği düşüncesiyle hareket ettik. Öğrencilerimiz, iskeleyi çağdaş işlevlerle canlandırarak bir müze iç mekan tasarımı tasarlayarak şehre, yeni bir kent mekanı ve kamusal alan kazandırmayı amaçladı. Ortaya birbirinden farklı birçok müze tasarımları çıktı. Bu tasarımları ilgililerle de paylaşacağız" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Yaşar Üniversitesi, Güncel
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