Bostanlı'ya Yeni Nefes

Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan 2 etaplık projenin tamamı, Mart sonunda bitmiş olacak.

70 dönüm alana sahip Bostanlı kıyılarını yenilemek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 etaptan oluşan projenin sonuna geldi.

"Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe" arasındaki ilk bölümünü geçtiğimiz Mayıs ayında, Bostanlı Pazaryeri karşısındaki ikinci bölümü de Eylül ayında hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, "dev kaykay parkının" da yer aldığı son bölümü ise Mart sonuna kadar tamamlayacak. Bostanlı kıyı düzenlemesi projesinin ilk etabı 9 milyon 703 bin liraya, 3 kısımdan oluşan 2.etabı ise 29 bin 502 liraya mal oldu.

Türkiye'nin en büyüğü

Bostanlı sahili düzenleme çalışmalarının son bölümünde, bölgenin cazibesini artıracak ve her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek yenilikçi uygulamalar yer alıyor. Projede kaykay, scooter ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların bu becerilerini güvenle geliştirebilecekleri 4.250 m² alana sahip "kaykay parkı" dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan bu projeyi, kaykay sporcularıyla iletişim ve ortak çalışma sonucunda oluşturdu. "Türkiye'deki en büyük kaykay parkı" niteliğini de taşıyacak alan, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek.

Çocuklar için ikinci bisiklet yolu

Bütün bu kıyı boyunca kauçuk koşu yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yürüyüş yolunu da Balıkçı Barınağı ve inşa edilecek Opera Binası Meydanı'na bağlayacak. Bölgedeki bisiklet yolu, tamamen araç yoluna paralel olacak şekilde yenilendi. Böylece bisiklet trafiği ile rekreasyon alanının çakışması engellenerek kıyı kullanımı daha güvenli hale getirildi. Ayrıca çocukların daha kolay ve güvenli kullanabileceği "büyük bir ring" şeklinde ikinci bir bisiklet yolu yapıldı.Yasemin Cafe etrafı tekrar düzenlenerek oturma alanı genişletildi.

Bostanlı kıyılarını yeni baştan yaratan proje çerçevesinde, çocukların eğlenip serinleyeceği yeşil bir fıskiyeli meydan, yeşil bir amfi ve seyir terası çalışmaları ise devam ediyor. Alanda konforu artırmak adına çelik-ahşap ve germe membran gölgelikler, ahşap yaya yolları da tamamlandı.

Alan genelinde, bisiklet ve "Bisim" parkları, modern heykeller, odak alanlarında wi-fi erişimi olacak. Kullanımına başlanan mobil büfe ve otomatik şehir tuvaletleri alana yayılacak. Kıyı boyunca taş tahkimatı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, gölgelikli ve ağaç altında ahşap platformların ve şezlongların olduğu, sakin dinlenme alanları ile yağmur suyunun toplanıp değerlendirileceği sulak bitkilendirme alanları da oluşturuyor.

İlk bölümü hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı 2. Etap projesinin tamamını beklemeden, biten ilk bölümü geçtiğimiz Mayıs ayında kullanıma açmıştı. Eşsiz körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasındaki ilk etap, hem işlevsel hem de konfor odaklı tasarımıyla dikkat çekti. Karşıyaka sahilindeki kıyı kullanım kültürünü destekleyen mekanda, yeni nesil oyun grupları ile basketbol sahaları, mini futbol sahası, şezlonglar ve piknik alanları yapıldı. Yaya ve bisikletliler için kıyı boyunca kesintisiz-engelsiz dolaşım hattı da tamamladı.

Deniz ve Gösteri mekanı oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı kıyı düzenlemesi 2. Etap 2. Kısmı da Eylül ayında tamamladı. Bostanlı Pazaryeri karşısında, 20 bin m² düzenleme alanına ve 315 m. sahil bandı uzunluğuna sahip bir "Deniz ve Gösteri Meydanı" oluşturdu. Tüm hızıyla çalışmalara devam eden Büyükşehir ekipleri, kentlilerin Bostanlı Gün Batımı Terası'nda olduğu gibi deniz ile doğrudan ilişki kurabilmeleri için bir proje tasarladı. Üst noktası taşıt yolundan 3.5 metre yüksekte olacak şekilde oluşturulacak yapay bir yeşil tepeyle, alanda konser ve benzeri gösterilerin düzenlenebileceği uygulamalara da yer verilecek. Büyük doğal kayalar kullanılarak oluşturula n tahkimat alanı ile yürüyüş yolu arasında kalan sahil şeridi, çeşitli büyüklükteki çakıl taşlarıyla kaplanarak kullanıcı için doğal bir sahil deneyimi yaratıldı. Ahşap platformlar ve sazlık havuzlar, kent içinde doğal bir doku yaratılması sağlandı. Ayrıca üzerinde kuru havuzun da bulunacağı "Gösteri Meydanı" ile açık hava sinema gösterim alanlarını birbirinden ayıran bir de üst örtü kurgulandı. 141 araç kapasiteli yeşil otopark da hizmete girdi.