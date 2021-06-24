Bostanlık Mevkisinde asfaltlama çalışmaları başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Bostanlık Mevkisinde yeni başlayan asfaltlama çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Hemşehrilerimize her fırsatta söz verdiğimiz gibi ova yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza başlayarak Turgutlu'muzun kangren haline gelmiş sorunlarını çözüyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesinin ova yolları üzerinde başladığı asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlk olarak Sabancı Karakolu Mevkisinde başlayan ve kısa süre içerisinde tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ikinci noktası Bostanlık Mevkisi oldu. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünal Şimşek ile birlikte Bostanlık Mevkisine giderek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını yakından takip etti ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Ova yollarında sürdürülen ve üreticiler başta olmak üzere Turgutlululara rahat bir nefes aldıran asfaltlama çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Kötü bir durumda olan ve yıllardır ihmal edilen ova yollarımız Turgutlu'muzun en önemli sorunlarının başında gelmekteydi. Hemşehrilerimize her fırsatta söz verdiğimiz gibi ova yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza başlayarak Turgutlu'muzun kangren haline gelmiş sorunlarını bir bir çözüyoruz. Hep söylüyoruz, asfaltlanmamış ova yolu bırakmayacağız. Daha güzel bir Turgutlu için hiç durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA