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Bostanlıspor 10 Yaş Tenis Okulu açıldı - Son Dakika

Bostanlıspor 10 Yaş Tenis Okulu açıldı

21.09.2021 11:13
Bostanlıspor 10 Yaş Tenis Okulu açıldı, System.String[]

Bostanlıspor 12 yaş erkek ve kadın tenis takımlarının ardından 10 yaş kadın ve erkek takımlarını da oluşturmaya başladı.

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri kortlarında çalışmalarına baş antrenör Serhan Ekecan yönetimde başlayan sporcuların hedefi 2022 yılının ikinci yarısında kürsüye çıkmak. Ekecan, Bostanlıspor'un diğer branşlarda olduğu gibi teniste de kendi sporcusunu yetiştirmeye başladığını ve ilk etapta 12 yaş, ardından da 10 yaş takımlarını kurduğunu ifade etti.

Haftanın belirli günlerinde Gode Cengiz Tesisleri Tenis Kortlarında yapılan çalışmaların verimli geçtiğini ve sporcuların tenis temel hareket ve vuruş tekniklerini çabuk kavradığını belirterek, "hedefimizi gelecek yılın ikinci yarısı olarak belirledik. Elbette yeni yılla birlikte yarışmalara da katılarak sporcularımıza tecrübe kazandırmayı da amaçlıyoruz. Başkanımız Avni Erboy'un bize bu konuda büyük desteği oluyor. Teniste de Bostanlıspor'un adını kortlarda duyuracağız, milli takımlara sporcu yetiştireceğiz. Yaş gruplarına katılmak ve tenis oynamak isteyen her yaştaki tenis meraklılarını bekliyoruz. Ayrıntılı bilgiyi 0544 7351912 numaralı telefondan alabilirler"" dedi.

Bostanlıspor 10 Yaş Tenis Okulu açıldı

Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bostanlıspor 10 Yaş Tenis Okulu açıldı - Son Dakika


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