Bostanlıspor 6 ayda lisanslı tenisçi sayısını ikiye katladı - Son Dakika

6 ay önce 25 lisanslı sporcusuyla şampiyona hazırlıklarına devam eden yeşil kırmızılı ekipte lisanslı tenisçi sayısının 52'ye çıkmasının anlamlı bir gelişme olduğunu ifade eden Bostanlıspor tenis antrenörü Pelin Kalyoncu Ekşisu, çalışmalarının gruplar halinde Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri ve Örnekköy UTEM'de yaptıklarını belirterek, "hedefimiz katılacağımız ilk şampiyonada iyi dereceler elde etmek. Sıfırdan tenise başlayan çocuklarımızın gelişmelerini bu tip şampiyonalarda görmek istiyoruz" dedi.

Bostanlıspor Tenis Baş Antrenörü Erhan Ekecan, tenisin her kesimden kişinin severek oynadığını ve yaş gruplarından sonra masterlerde de takım oluşturacaklarını belirtti.

Ekecan, Bostanlıspor'un her yaş grubuna bireysel ve grup tenis derslerinin gündüz ve akşam saat 23.00'e kadar devam ettiğini, tenis oynamak isteyenlerin ayrıntılı bilgiyi 0 544 7351912 numaralı telefondan alınabileceğini söyledi.