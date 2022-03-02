Bostanlıspor'a Kick Bokstan 4 madalya - Son Dakika
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Bostanlıspor'a Kick Bokstan 4 madalya

02.03.2022 15:26
Bostanlıspor'a Kick Bokstan 4 madalya

Bostanlıspor Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen İller arası Kick Boks Şampiyonasından 4 madalya kazandı.

Menemen Spor Salonu'nda yapılan İller arası Kick Boks Şampiyonasında 7 sporcu ile katılan Bostanlıspor'da 4 sporcusuyla kürsüye çıktı. Bir sporcu son anda rahatsızlanarak turnuvadan çekildi. 2 sporcu da ilk turlarda rakiplerine yenilip elendi.

Gençler 81 kiloda Barış Aşkın finalde şampiyonluğu kaybederek ikinci oldu. Aynı kiloda üçüncülük maçına çıkan Samet Öner rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti. 63,5 kiloda Gökmen Başay başarılı maçlar çıkarmasına karşın üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Gençler 57 kiloda da Ege Gürece son anda kaybettiği maçtan sonra 3. Olarak madalyayı hak etti.

Antrenör Aytaç Uyanıker'in çalıştırdığı, gelecek vaat sporcuların başarısıyla mutlu olduklarını belirten Bostanlıspor başkanı Avni Erboy, "Muay Thai da olduğu gibi bu spor branşında da bizi destekleyen Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Suat Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmemek için var gücümüz ile çalışıyor ve Karşıyaka'nın adını başarıyla duyurmaya çalışıyor, semtimiz Bostanlı'dan yepyeni sporcular yetiştiriyoruz. Başarılarımız bunlarla sınırlı kalmayacak" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Bostanlıspor'a Kick Bokstan 4 madalya - Son Dakika

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