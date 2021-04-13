Bostanlıspor'da 16. Yılında 9. Kez başkan seçildi - Son Dakika

Bostanlıspor'da 16. Yılında 9. Kez başkan seçildi

13.04.2021 11:22
Bostanlıspor'da 16. Yılında 9. Kez başkan seçildi, System.String[]

Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü'nde başkanlıkta 16. Yılını tamamlayacak olan Avni Erboy, 9. Kez başkan seçilerek bir kez daha güven tazeledi.

Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde bulunan Bostanlı spor Kulübü'nün açık alanında tüm sağlık önlemleri alınarak yapılan genel kurula katılan üyelerin HES kodları alındı, ateşleri ölçüldü, sosyal mesafeye uyuldu.

İlk kez 2005 yılında kulübün kapanmaması için yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen ve 16. Yılında üst üste katıldığı 9. genel kurulda da bir kez daha başkan seçildikten sonra üyelere teşekkür eden Avni Erboy, "9. Kez başkan seçiliyorum. Bu süre içinde geldiğimiz nokta belli.Sadece futbol branşı olan ve kapanma evrakları tamamlanırken aldığım ve 16. Yıl hizmet ettiğim Bostanlıspor'da karar aşamasındayız. Ya destek alabilmek için diğer 31 branşı kapatarak, futbolda büyüyeceğiz. Veya aynı şekilde tırnaklarımızla kazmaya devam ederek amatör, Karşıyaka ile İzmir'de yapılmayan sporları büyütmeye ve başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

Erboy, "belediyeler ile ASKF ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün maddi yardımlarda hep futbola destek olduğunu ve bunun da futbol dışı branşlar için acı verdiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Onların gözünde futbolda tek takımı olan kulüp ile 32 branşta faaliyet gösteren Bostanlıspor'un hiçbir farkı yok. Bunu elbette maddi destek için söylüyorum. Hep çok haklısınız diyorlar ancak sözleri laf olarak kalıyor. Manevi olarak bizi alkışlıyorlar. Tebrik ediyorlar. Helal, aferin, bravo. Hiç kimsenin yapmadıklarını yapıyor ve başarılı oluyorsunuz. Kentimizin adını duyuruyorsunuz diyorlar. İş maddi desteğe gelince futbolu kıstas alarak es geçiyorlar. Ya tüm amatör branşları kapatıp her kategoride futbol takımı kuracağız, daha az harcayıp daha çok yardım alacağız. Veya boynumuzu büküp böyle devam edeceğiz. Futbol projesinde karar verirsek de kesinlikle hedefler daha da büyüyecek. Karşıyaka futbol takımı üst liglere çıkarsa, biz de ona futbolcu yetiştirmek için profesyonel ligleri de hedefleyebiliriz. Bunun kararını genel kurul yönetime bıraktı. Biz de danışma kurullarımız ile görüşmeler yapacağız. Gelecek sezon BAL veya 3. Lig takımı satın alma olasılığını da düşüneceğiz"

Avni Erboy, Bostanlıspor'un 32 spor branşında tescilli olduğunu ifade ederek, "Korona Virüsü atlatalım. Sosyal sorumluluk projeleri ve engellilere yönelik çalışmalarımız daha da artacak. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi de Karşıyaka Sanat Derneği ile ortaklaşa yapacağız. Bu arada pilot takımlarımız Karşıyaka Starları'nı bayan basketbol ve futbolunda, İzmir AES'yi de alternatif branşlarda büyüteceğiz" dedi.

Bostanlı ve Karşıyakalıları da manevi destek ile spor yapmaya davet eden Erboy, "Sporun doğru adresi olan Bostanlıspor'a herkesi bekliyoruz" diye sözlerini tamamladı.

Karşıyaka, Bostanlı, Futbol, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bostanlıspor'da 16. Yılında 9. Kez başkan seçildi - Son Dakika


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