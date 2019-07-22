Son Dakika Haberleri: Bostanlıspor Kick Boks'ta kürsüde
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Bostanlıspor Kick Boks'ta kürsüde

24 dakika önce

15 Temmuz'u anma Gençler Kick Boks Ege Bölge Şampiyonası'nda Bostanlıspor'un 4 sporcusundan ikisi kürsüye çıktı.

Bostanlıspor Kick Boks'ta kürsüde, System.String[]

İlk kez ringe çıkan 4 sporcudan ikisinin kürsüde yer alarak kendilerini son derece mutlu ettiğini ve ortaya koydukları performans ile de gelecek açısından büyük ümit verdiğini ifade eden Bostanlıspor Kick Boks baş antrenörü Aytaç Uyanıker,"Kısa bir süre önce antrenmanlara başlayan ve Cuma günü lisanları çıkıp, Pazar günü maçlarda dövüşen sporcularımızdan Doğukan Günay gençler 57 kiloda finalde rakibine kaybederek Ege Bölge İkincisi olma başarısını gösterdi. Genç bayanlar 52 kilo K-1'de de yine tecrübesiz olmasına karşın başarıyla mücadele eden Aynur Yeşilay üçüncü olarak Bostanlıspor'un adını duyurdu. Bu sporda Türkiye çapında dereceleri almaya, Karşıyaka'ya madalyalar getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
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