Bostanlıspor KKTC HİS Federasyonu ile işbirliği yapacak - Son Dakika

Bostanlıspor'un Bostanlı'daki kulüp binasını ziyaret eden ve başkan Avni Erboy ile görüşen KKTC HİS Federasyonu Başkanı Hasan Senin, "Bostanlıspor Kulübü'nü bir süredir medyadan izliyoruz. Çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Tüm amatör kulüplerin örnek alacağı bir çalışma yöntemleri var. Başkanları da Türk Medyasının ve Türk Sporunun çok önemli isimlerinden birisi olan Avni Erboy. Kendisini tanımaktan çok mutlu oldum. İzmir'e gelir gelmez de kendisini ve kulübü Bostanlıspor'u ziyaret ettim. Bundan da son derece mutluluk duydum. Avni Başkanın Bostanlıspor'da büyük bir özveri ve neredeyse sıfır bütçe ile yaptıkları adeta mucize. Yokluklardan bıkmamış ve inançla bir efsane yaratmış. Kendileriyle iş birliği içinde olmaktan son derece mutluluk duyacağız. İlk etapta Bostanlıspor oryantiring takımını KKTC'de ağırlamak ve turnuvalarda görmek istiyoruz. Bocce takımı kurulmasına da yardımcı olacağız. Bostanlıspor artık bizim kardeş kulübümüz" dedi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Hasan Senin gibi bir dostu, federasyon başkanını tanımaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. KKTC'nin en başarılı federasyon başkanı olduğunu bildiğimiz Hasan Senin'in güzel düşünceleri bize moral ve güç verdi. En kısa zamanda KKTC'ye giderek, federasyonunu ziyaret edeceğim. İş birliği konusunu daha da pekiştireceğiz. Kendisinin davetini kabul ettim. Önce ziyaretimizi yapacağız. Sonra da oryantiring ve yeni oluşturacağımız bocce takımlarımızı ikili karşılaşmalar, birlikte kamp çalışmaları için KKTC'ye götüreceğiz. KKTC sporcularını Karşıyaka'ya davet edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Demirci'de yapılan Ulusal Oryantiring Kampına KKTC kontenjanından 3 sporcularını KKTC kafilesine dahil ederek gönderdiklerini, işbirliğinde ilk adımı da attıklarını belirten Erboy, "İkili ilişkinin iki taraf sporcularına büyük yararı olacağına inanıyor ve Hasan Senin'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bostanlıspor geçmiş yıllarda yurt dışında Azerbaycan Bakü FC, İtalya Bolonga ve Sakız (Yunanistan) Lailapas kulüpleriyle de iş birliği içine girerek "kardeş kulüp" olmuştu.