Bostanlıspor Masa Tenisinde Yine Kürsüde…

Halkapınar Spor Kompleksi Masa Tenisi Salonu'nda yapılan turnuvada Bostanlıspor çift kadınlarda Eylül Yeler-Ekin Yeler kardeşlerin 3. Olmasıyla kürsüye çıktı. İzmir Büyükşehir A ve B takım sporcularının ardından 3. Olarak kürsüye çıkarak Bostanlıspor'a yılın 2. Kupasını kazandırdı.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi ve Masa Tenisi Şube Başkanı İlkay Özçelik, Karşıyaka'da masa tenisi sporuna önem vererek kısa bir süre içinde İzmir'de başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.Özçelik, "Başarımızda sporcularımızın özverili çalışmaları, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği destek, başkanımız Avni Erboy'un yarattığı imkanlar ve baş antrenörümüz Mustafa Şaşmaz'ın sporcularımızıyetiştirmesinin rolü de büyük. Emeği geçen herkese teşekkür eder, sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Başarılarımız giderek artacak" dedi.