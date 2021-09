Bostanlıspor oryantiring kaldığı yerden devam - Son Dakika

Hafta içi Bostanlı'da Gode Cengiz Spor Tesisleri- Uğur Mumcu arasındaki alanda, hafta sonları da doğada çalışmalarını sürdürecek olan Bostanlı spor oryantiring takımlarını bu sezon da Büşra Altun ile Harun Altunçalıştıracak.

Bostanlıspor'da ailelerin her yaş kategorisinde yapabileceği spor branşlarından birisi olan oryantiringi Karşıyakalılara tanıtmayı ve sevdirerek sporcu olmalarını sağlamak için çalışma başlattıklarını ifade eden Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, atletizmi bırakan, ancak sporu bırakmayanlara da seslenerek, "Eski atletlerimizi de oryantiring yapmaya davet ediyoruz. Harita bilgisini öğrendikleri an her yaş grubunda kürsüye çıkmaları an meselesi. Hangi yaş grubunda olursanız olun, buyurun kulübümüze gelin ve oryantiring ile tanışın. Bu sporu gençliğinde yapanları da yine kulübümüze bekliyoruz" dedi.

Hafta için belirli günlerde yaş grupları ile Bostanlı'da Gode Cengiz-Uğur Mumcu Parkları arasındaki harita ile çalışmalarına devam eden Bostanlıspor'un 2021/2022 sezonunda da hedefi sürekli olarak kürsüde yer almak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde etmek.