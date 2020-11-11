Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti - Son Dakika

Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti

11.11.2020 12:18
Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti, System.String[]

NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane ismi Tommy Heinsohn, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane ismi Tommy Heinsohn, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Boston Celtics'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 86 yaşındaki eski oyuncuları Tommy Heinsohn'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Cetics'in 1950'li ve 1960'lı yıllardaki efsane kadrosunda yer alan Heinsohn, 8 kez NBA şampiyonluk yaşarken, 6 kez de All- Star'a seçilmişti. Efsane isim, 1969-1978 yıllarında başantrenör olarak Boston Celtics ile 2 kez şampiyon oldu. Oyuncuyken giydiği 15 numarası da Celtics tarafından 1965'te emekli edildi.

Tommy Heinsohn, Basketball Hall of Fame'de (Şöhretler Müzesi) hem basketbolcu hem antrenör olarak yer alan 4 kişiden biriydi.

(İHA)

Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti
Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti

Boston Celtics, Efsane, Star, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boston Celtics'in efsane ismi hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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