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Boston Celtics'te Gordon Hayward 6 hafta forma giyemeyecek
7 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in skorer oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in skorer oyuncusu Gordon Hayward, sakatlığı nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in San Antonio Spurs'ü 135-115 yendiği maçta sol eli kırılan Hayward'ın ameliyat edildiği ve iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta süreceği bildirildi.
Bu sezon 8 maçta görev yapan Hayward, şu ana kadar 18,9 sayı, 7,1 ribaunt, 4,1 asist ortalamaları yakaladı.
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