Boston'daki gaz patlamalarında ihmali bulunan şirkete 53 milyon dolar ceza - Son Dakika

NEW ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da 2018'de 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına ve birçok evde de yangına neden olan gaz patlamaları dolayısıyla gaz şirketine 53 milyon dolar para cezası verildi.

Massachusetts Columbia Gaz şirketi, Eylül 2018'de Boston'ın kuzeyindeki Merrimack Valley bölgesindeki üç mahallede meydana gelen patlamalarla ilgili Boru Hattı Güvenlik Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu.

Şirket yetkilileri, federal savcılarla varılan uzlaşma sonucu 53 milyon dolar para cezası ödeme konusunda anlaştı.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) Joseph Bonavolonta, "Varılan bu anlaşma, kar etme amacını kamu güvenliğinin önüne geçirenlere yönelik önemli bir hatırlatmadır." ifadelerini kullandı.

Patlamalar hakkında

14 Eylül 2018'de Boston'un kuzeyindeki yerleşim birimleri Lawrence, Andover ve Kuzey Andover mahallelerini etkileyen patlamalarda 39 evde yangın çıkmış, 18 yaşındaki bir genç yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

146 binden fazla kişinin yaşadığı bölgedeki patlamalar nedeniyle ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu, Columbia Gaz şirketinin basınç sensörlerindeki ihmalden kaynaklandığı sonucuna varmış, federal yetkililer şirket aleyhine dava açmıştı.

Tüketiciler tarafından şirket aleyhine açılan 143 milyon dolarlık tazminat davası hala devam ediyor.