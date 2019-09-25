Son Dakika Haberleri: Boston dynamics, 'atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

Boston dynamics, 'atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı

1 saat önce

Boston Dynamics, 'Atlas' robotunun yeni videolarını yayınladıABD, (DHA)- İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics, Atlas robotunun jimnastik hareketler yaptığı yeni bir video yayınladı.

Boston Dynamics, 'Atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı

ABD, (DHA)- İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics, Atlas robotunun jimnastik hareketler yaptığı yeni bir video yayınladı.

Şirketin açıklamasına göre, 'tahmini kontrol modeli' mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor. Takla atan ve etrafından 360 derece dönen Atlas'ın dengesinin hiç bozulmadığı ve hareketleri kusursuz bir şekilde yaptığı görüldü.

Şirket, yayınladığı mesajında, Atlas'ın dünyanın en kompakt mobil hidrolik sistemlerinden birine sahip olduğunu ve güç ünitesinin robotun etkileyici hareketlilik özellikleri için 28 hidrolik bağlantı noktasından herhangi birine yüksek güç verdiğini belirtti. Atlas'ın daha önceki videolarda; önündeki engellerden atladığı, açık alanda koştuğu ve basamaklara tek adımla zıpladığı görülmüştü.

Boston dynamics, 'atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı

Boston, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti
Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boston dynamics, 'atlas' robotunun yeni videolarını yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]