Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi - Son Dakika
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Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi

02.02.2021 19:51
Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi

Kol mekanizması eklenen ABD'li şirket Boston Dynamics robotu Spot, yeni hünerlerini sergiledi.

Kol mekanizması eklenen ABD'li şirket Boston Dynamics robotu Spot, yeni hünerlerini sergiledi.

ABD'li şirket Boston Dynamics, ürettiği 'Spot' adlı robota kol mekanizması ekledi. Spot, her koşulda yeni hünerlerini sergiledi. Spot tıpkı insan gibi, tebeşirle yazı yazıyor, asılı çamaşırları ipten alıyor. Tüm nesneleri kol mekanizması sayesinde toplayabilen Spot'un marifetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Abd

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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi - Son Dakika

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