ABD'li şirket Boston Dynamics, ürettiği 'Spot' adlı robota kol mekanizması ekledi. Spot, her koşulda yeni hünerlerini sergiledi. Spot tıpkı insan gibi, tebeşirle yazı yazıyor, asılı çamaşırları ipten alıyor. Tüm nesneleri kol mekanizması sayesinde toplayabilen Spot'un marifetleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boston Dynamics'in robotu Spot hünerlerini böyle sergiledi - Son Dakika

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