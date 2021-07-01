Boston Dynamics robotları, Güney Koreli ünlü K-Pop grubu BTS ile dans etti - Son Dakika

Güney Kore merkezli Hyundai, ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını kutlamak için robotların ünlü K-Pop grubu BTS ile dans ettiği bir video yayınladı.

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı. Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile "I'm On It" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdikleri dans performansı takdir topladı. Robotların, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli grubun üyeleri ile dans yarışması yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti. Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

Hyundai Motors, Aralık 2020'de Boston Dynamics'in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank'le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.