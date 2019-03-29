Son Dakika Haberleri: Boston Dynamics 'Taşıma İçin' Geliştirilen Robotu Tanıttı

Boston Dynamics 'Taşıma İçin' Geliştirilen Robotu Tanıttı

1 saat önce

– Boston Dynamics, 'Handle' ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı.

Boston Dynamics 'Taşıma İçin' Geliştirilen Robotu Tanıttı, System.String[]
Boston Dynamics, 'Handle' ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, 'Handle' ismindeki robotu tanıttı.

 

Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden tanıtılan robotun taşıma ve lojistik için kullanılabileceğini yazdı. Firma ayrıca, Handle'ın üzerindeki görüntü sistemi sayesinde, objeleri ayırt edebildiğini ve bunları bir yerden bir yere taşıyabildiğini belirtti. Üzerine yerleştirilmiş bu görüntü sisteminin bir navigasyon görevi gördüğünü belirten firma, taşınan objelerin bir düzen içerisinde dizilmesine de olanak sağladığını belirtti.

 

Ayrıca, Boston Dynamics, yayınladığı görüntülerde 'Handle'ın taşıdığı karton kutuların ağırlığının 5 ila 15 kg arası olduğunu yazdı. - Ayaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:47 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Boston, Dünya
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