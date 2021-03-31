- Boston Dynamics, yeni robotu Stretch'i tanıttı - Son Dakika

- Boston Dynamics, yeni robotu Stretch'i tanıttı

BOSTON - ABD'li robotik şirketi Boston Dynamics, depolarda ve dağıtım merkezlerinde çalıştırılmak üzere geliştirilen yeni robotu 'Stretch'in prototipini tanıttı.

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics, yeni robotun prototipini tanıttı. Stretch adındaki yeni robot, depolarda ve dağıtım merkezlerinde kutuları taşımak için tasarlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, tırlardaki kutuları boşaltabilen, kutuları üst üste koyabilen ve taşıyabilen robot, operasyonları çalışanlar için daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için geliştirildi.

Boston Dynamics'in İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Michael Perry, dünya çapındaki firmalardan gelen taleplerin ardından şirketin ilk kez tek bir görev için robot tasarladığını söyledi. Perry, "Depolarda, araçları boşaltmanın fiziksel olarak en zor işlerden biri olduğunu öğrendik. İşte Stretch burada devreye giriyor. 23 kilogramlık kutuları kaldırabiliyor, maksimum kutu taşıma ve kaldırma miktarı saatte 800 kutuya ulaşabiliyor. Bu yüzden hızlı hareket eden, çok yönlü bir robot" dedi.

Hyundai Motors, Aralık 2020'de Boston Dynamics'in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank'le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.