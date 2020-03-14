Son Dakika › Spor › Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor
Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.
1896 yılında başlayan Boston Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:54
Son Dakika AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı