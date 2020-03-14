Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.

Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 30 binden fazla kişinin katılmak için kayıt yaptırdığı maraton, bu yıl 14 Eylül'de yapılacak.


1896 yılında başlayan Boston Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.


Boston, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:54 
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